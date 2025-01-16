Batman'da tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da düzenlenen operasyonda tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Batman'da düzenlenen operasyonda tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta kent girişinde bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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