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        Batman'da tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen operasyonda tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:05
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        Batman'da tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen operasyonda tırda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta kent girişinde bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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