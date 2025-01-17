Hasankeyf'te öğrenciler karne aldı

Okul Müdürü Aydın Özen, öğretmen ve öğrencilere dönem boyunca gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

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