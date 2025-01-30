Batman'da devrilen motosikletteki genç öldü
Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.
Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.
Akif Tufan'ın (22) kullandığı 72 AN 633 plakalı motosiklet, Özgürlük Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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