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        Batman'da devrilen motosikletteki genç öldü

        Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:17
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        Batman'da devrilen motosikletteki genç öldü
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        Batman'da meydana gelen motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti.

        Akif Tufan'ın (22) kullandığı 72 AN 633 plakalı motosiklet, Özgürlük Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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