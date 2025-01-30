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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:18
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güney çevre yolunda 2 şüpheli araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Polis ekipleri bir süre takip ettikleri araçları ve içindeki şüphelileri yakaladı.

        Kaçan bir araçtan dışarıya atıldığı tespit edilen çuvalda, 4 kilogram skunk maddesi bulundu.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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