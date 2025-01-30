Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri bir süre takip ettikleri araçları ve içindeki şüphelileri yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güney çevre yolunda 2 şüpheli araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.