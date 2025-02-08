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        Batman'da 174 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

        Batman'da 174 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:25
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        Batman'da 174 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
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        Batman'da 174 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 174 kilogram nargile tütünü ile 200 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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