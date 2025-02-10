Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda bir şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 460 paket halinde satışa hazır 600 gram skunk ile 8 bin 400 lira ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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