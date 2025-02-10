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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:12
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 460 paket halinde satışa hazır 600 gram skunk ile 8 bin 400 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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