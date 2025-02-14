Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu
Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu.
Batman’da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde demir yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kenan Başak'a (45) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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