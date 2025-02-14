Batman’da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu.

Kenan Başak'a (45) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde demir yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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