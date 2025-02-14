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        Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu

        Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:14
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        Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu
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        Batman’da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde demir yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kenan Başak'a (45) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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