Batman'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Hasankeyf yolunda "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç, polis ekiplerince durduruldu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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