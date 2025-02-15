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        Batman'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:12
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        Batman'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Hasankeyf yolunda "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç, polis ekiplerince durduruldu.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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