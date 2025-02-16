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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bu süreçte görüyoruz ki güçlü bir Türkiye bütün bu coğrafyanın ihtiyacıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 22:23 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:42
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bu süreçte görüyoruz ki güçlü bir Türkiye bütün bu coğrafyanın ihtiyacıdır." dedi.

        İleri, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kongre süreçleriyle teşkilatların yenilendiğini söyledi.

        AK Parti teşkilatlarının amacının milleti hak ettiği yere taşımak olduğunu belirten İleri, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı sürecinde Türkiye'de sağlanan gelişmelere değindi.

        Dünyada yeni bir dönüşüm sürecinin yaşandığını ifade eden İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyada tabiri caizse masanın yeniden oluşturulduğu, dengelerin yeniden oluşturulduğu çok kritik ve çok özel bir sürecin içerisindeyiz. Çok şükür Türkiye olarak bizler bu sürece kronik problemlerini çözmüş bir ülke olarak girdik. Bu süreçte görüyoruz ki güçlü bir Türkiye bütün bu coğrafyanın ihtiyacıdır. Gazze'den Suriye'ye nereye bakarsanız bakın, gönül coğrafyamızın her yöresinde güçlü, sözü dinlenen bir Türkiye özlemi vardır. Daha adil bir dünyayı inşa etmek AK Parti teşkilatları için bir görevdir, bir sorumluluktur. Bizler bu sorumluluk bilinciyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim daha da kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz."

        Muhalefet partilerinin tutumunu eleştiren İleri, "Siz bir siyasetçi olarak ortaya akla mantığa uygun olmayan söylemler koyarsanız, millette bir karşılığınız olmaz. Siz eğer çıkar da bu memlekette yapılan her yatırıma karşı çıkmaya çalışırsanız bu millette bir karşılığınız olmaz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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