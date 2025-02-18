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        Batman'da "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verildi

        Batman Üniversitesi ile Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2025 Yılı Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:02
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        Batman'da "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verildi
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        Batman Üniversitesi ile Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2025 Yılı Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, bu yıl "Dijital Teknolojiler ve Blok Zincir" temasıyla proje yarışması düzenlendi.

        Burada dereceye giren 3 yarışmacıya para ödülü verildi.

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, merhum Necat Nasıroğlu'nun hayırseverliğini, iş dünyasındaki başarılarını ve topluma yaptığı katkıları anlattı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da babasının yaşamı boyunca ailesine, topluma ve ülkeye önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

        Babasının dürüstlük, çalışkanlık, yardımseverlik ve paylaşma gibi değerleri hayatının merkezine koyduğunu ve bu değerleri kendilerine de aşıladığını ifade eden Nasıroğlu, onun izinden giderek topluma hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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