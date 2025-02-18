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        Batman'da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye para cezası uygulandı

        Batman'da otomobillerinde abartı egzoz kullandıkları belirlenen 6 sürücüye 56 bin 254 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:26
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        Batman'da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye para cezası uygulandı
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        Batman'da otomobillerinde abartı egzoz kullandıkları belirlenen 6 sürücüye 56 bin 254 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, 6 otomobilde abartı egzoz tespit etti.

        Ekipler, yüksek sesli egzoz kullanarak vatandaşların huzurunu bozan sürücülere 56 bin 254 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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