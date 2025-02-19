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        Batman'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:10
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        Batman'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları Hasankeyf İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 120 öğrenciye meslekleri ile ilgili bilgi verdi.

        Polisler tarafından, meslekte eğitim süreci, genel güvenlik konuları ve trafik kuralları hakkında sunum yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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