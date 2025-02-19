Batman'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Polisler tarafından, meslekte eğitim süreci, genel güvenlik konuları ve trafik kuralları hakkında sunum yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları Hasankeyf İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 120 öğrenciye meslekleri ile ilgili bilgi verdi.

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