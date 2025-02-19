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        Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:14
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        Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerine kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1290 paket sigara ve 252 elektronik sigara ele geçirildi.

        Yakalan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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