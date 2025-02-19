Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1290 paket sigara ve 252 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerine kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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