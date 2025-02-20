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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:03
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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