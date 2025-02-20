Batman Havalimanı ocak ayında 54 bin 969 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı'nda geçen ay 54 bin 969 yolcuya hizmet sundu.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın ocak ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında ocak ayında iç hat yolcu trafiği 54 bin 969, dış hat yolcu trafiği bin 146 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 307'ye, dış hatlarda 7'ye ulaştı, yük trafiği ise 565 ton olarak kayıtlara geçti.