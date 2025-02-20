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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:05
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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