Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Güven, öğrencilerle bir araya geldi
Batman'da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Batman'da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesince okulun konferans salonunda "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, etkinliğe katılarak, öğrencilere mesleğini tanıttı.
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