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        Hasankeyf'te 2025 yılında köylerde yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kaymakamlık tarafından, 2025 yılında köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:40
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        Hasankeyf'te 2025 yılında köylerde yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kaymakamlık tarafından, 2025 yılında köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile Özel İdaresi tarafından köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımlar görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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