Hasankeyf'te 2025 yılında köylerde yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı yapıldı

Toplantıda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile Özel İdaresi tarafından köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımlar görüşüldü.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kaymakamlık tarafından, 2025 yılında köylerde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve yatırımların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

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