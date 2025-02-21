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        Hasankeyf'in Büyükdere köyünde yol çalışmaları tamamlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Büyükdere köyünde yol çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:00
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        Hasankeyf'in Büyükdere köyünde yol çalışmaları tamamlandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Büyükdere köyünde yol çalışmaları tamamlandı.

        Batman Valisi Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında Büyükdere köyünde vatandaşların talebi üzerine arazide yol açma ve düzenleme çalışması başlatıldı.

        Yürütülen çalışmalarla 3,5 kilometre yol tamamlanarak kullanıma açıldı.

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