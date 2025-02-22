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        Batman'da 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:08
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        Batman'da 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 757 paket sigara ve 2 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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