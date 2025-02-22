Batman'da 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 757 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 757 paket sigara ve 2 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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