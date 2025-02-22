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        Batmanlı engelli basketbolcuların hedefi Süper Lig

        İBRAHİM TOPRAK - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu'nda ilk dörde girerek play-off'a katılmayı garantileyen Batman Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:17
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        Batmanlı engelli basketbolcuların hedefi Süper Lig
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        İBRAHİM TOPRAK - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu'nda ilk dörde girerek play-off'a katılmayı garantileyen Batman Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e odaklandı.

        Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya tarafından 2006 yılında kurulan takım, 2018-2019 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi.

        Altı yıldır 1. Lig'de mücadele eden Batman ekibi, bu sezon B Grubu'nda ilk dört takım arasına girerek play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

        Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmek isteyen engelli basketbolcular, hedeflerine ulaşmak için yoğun çalışıyor.

        - "Batman'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

        Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, AA muhabirine, takımda memur, mühendis, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından sporcular ile öğrencilerin olduğunu belirtti.

        2018-2019 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldiklerini ifade eden Kaya, "Geçtiğimiz sezon yarı finalde elendik. Bu sene de ilk 4'e girdik. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Batman'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

        - "O sene bu sene inşallah"

        Takımın antrenörü Abdullah Bayram ise play-off maçlarına hazırlandıklarını söyledi.

        Hem teknik hem taktik hem kondisyon anlamında yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Bayram, "2019'dan bu yana 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Bu sene Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Yoğun bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yolun sonu Süper Lig olacak. O sene bu sene inşallah diyoruz. O kupayı Batman'a getireceğiz." diye konuştu.

        Karayollarında işçi olarak çalışan takım kaptanı Mehmet Özhan, 17 yıldır basketbol oynadığını, play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Mehmet Özhan, "Play-off'larda başarılı olduğumuz takdirde Süper Lig'e yükseleceğiz. Hazırlıklarımız o yönde devam etmektedir. Yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Makine mühendisi olan takım oyuncusu Yakup Kaplan da yaklaşık bir yıldır basketbol oynadığını anlatarak, Süper Lig hedefine odaklandıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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