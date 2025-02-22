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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:45
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gümrük kaçağı sigara ve eşyaları piyasaya süren, toptancılık yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 24 bin 257 paket sigara, 100 elektronik sigara, 436 puro, 58 paket tütün ve 90 emtia ele geçirildi.

        Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, 2'si adli kontrol kararıyla olmak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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