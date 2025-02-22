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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da durdurulan bir araçta 332 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:00
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da durdurulan bir araçta 332 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 332 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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