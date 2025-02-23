Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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