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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:19
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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