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        Batman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı

        Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:43
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        Batman'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı
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        Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Güney Çevre yolunda bir otomobil durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 2 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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