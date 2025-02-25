Batman'da araçların farlarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Batman'da iki otomobilin farlarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Batman'da iki otomobilin farlarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 otomobilin farlarını çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerce kimlikleri tespit edilen İ.K. ve C.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, farların çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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