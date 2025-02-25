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        Batman'da araçların farlarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da iki otomobilin farlarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:48
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        Batman'da araçların farlarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da iki otomobilin farlarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 otomobilin farlarını çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce kimlikleri tespit edilen İ.K. ve C.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, farların çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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