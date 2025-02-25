Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 2 şüphelinin üstünde ve bir adreste yapılan aramada 41 parça halinde 25 gram bonzai ile 17 bin 550 lira ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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