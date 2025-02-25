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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:48
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 2 şüphelinin üstünde ve bir adreste yapılan aramada 41 parça halinde 25 gram bonzai ile 17 bin 550 lira ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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