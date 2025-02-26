Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bu kapsamında, ilçede tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 8 şarjör, tabanca, 1064 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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