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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Batman'ın Beşiri ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:26
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamında, ilçede tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 8 şarjör, tabanca, 1064 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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