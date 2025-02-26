Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamında, ilçede tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 8 şarjör, tabanca, 1064 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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