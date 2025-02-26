Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adreslerde, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 100 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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