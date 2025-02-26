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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:30
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 100 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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