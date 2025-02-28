AK Parti Batman İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Batman İl Başkanlığınca, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Parti binası önünde yapılan basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, Gercüş İlçe Başkanı İbrahim Torlak, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Rıfat Ekmen, 28 Şubat'ın, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbe olduğu vurgulayarak, millet iradesinin silah zoruyla gasp edildiği söyledi.

Milletin iradesine darbe yapıldığının altını çizen Ekmen,

28 Şubat sürecinde insanların dini inançları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını, işten çıkarıldığını ve kamusal alandan dışlandığını belirtti.

Başörtüsü yasağı ve katsayı adaletsizliği gibi uygulamalarla toplumun geniş kesimlerinin mağdur edildiğini kaydeden Ekmen, "2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin, darbe ve vesayet odaklarını tek tek bozguna uğrattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli irade her türlü vesayet girişimine karşı korundu. 15 Temmuz direnişinin de bu mücadelenin en büyük göstergesidir." dedi.