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        Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 14 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:42
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        Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında 14 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında merkez Bayındır Mahallesinde hakkında 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K. ekiplerce yakalandı.

        A.K işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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