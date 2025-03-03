Batmanlı öğrenciler TÜBİTAK Türkiye Finallerinde derece hedefliyor

TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finalinde 3 birincilik elde eden Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerinde de derece elde etmek istiyor.

Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finalinde coğrafya, biyoloji ve yazılım alanlarındaki projeleri ile 3 birincilik, diğer alanlarda ise 1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Okul müdürü Mehmet İsen, 56. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finallerinde 5 derece aldıkları söyledi.

6 proje ile katıldıkları yarışmada 3 kategoride birincilik, 1 kategoride ikincilik ve 1 kategoride de üçüncülük ödülü aldıklarını ifade eden İsen, "Okulumuz proje okuludur. Özellikle proje okullarında projelerin üretilmesi son derece önemlidir. Öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılması ileride bilim insanı olabilmeleri için mutlaka lise öğrenimlerinde bu bilimsel çalışmaları katılım gösterip üniversitede bunu geliştirmeleri son derece kıymetli." dedi.

Her yıl öğrencileri tarafından 70 -80 proje hazırlandığını anlatan İsen, "Ulusal ve uluslararası projelerimiz de var. Son 5 yılda okulumuzda 7 Türkiye derecemiz var. Okul yönetimi olarak öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hür türlü desteği sunuyoruz. 3 proje ile Ankara'da düzenlenecek TÜBİTAK Türkiye finallerine gideceğiz. Hedefimiz burada da derece elde ederek yeni başarılara imza atmaktır." diye konuştu.

Okulda derece elde eden öğrenciler de bölge finallerinde elde ettikleri başarıyı Türkiye finallerine de taşımak istediklerini belirtti.