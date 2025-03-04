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        Batman'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 33 kişiye 305 bin 151 lira ceza verildi

        Batman'da, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 33 kişiye 305 bin 151 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:29
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        Batman'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 33 kişiye 305 bin 151 lira ceza verildi
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        Batman'da, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 33 kişiye 305 bin 151 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 kişi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, 33 kişiye 305 bin 151 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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