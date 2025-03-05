Batman'da otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
–Batman'da kent girişinde durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
–Batman'da kent girişinde durdurulan bir otomobilde 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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