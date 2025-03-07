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        Batman'da 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:49
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        Batman'da 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

        Ekipler, şüpheli ikinci bir aracı da tespit etti. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan bu araç, yapılan takip sonucu yakalandı.

        Araçlarda narkotik polis köpeği "Hektor" ile yapılan aramada, 5 kilo 200 gram metamfetamin, şüphelilerin ikametlerinde de 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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