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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Batman Valisi Ekrem Canalp, "Asayiş olaylarında azalma yaşandı. Olay sayısı geçen yılın şubat ayına göre, 829'dan 775'e düşmüştür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:56
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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, "Asayiş olaylarında azalma yaşandı. Olay sayısı geçen yılın şubat ayına göre, 829'dan 775'e düşmüştür." dedi.

        Vali Canalp başkanlığında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz'ün katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Canalp, geçen yıl Batman Belediyesinin Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük hayvan barınağını hizmete açtıklarını anımsattı.

        Merkezde sadece hayvanların tedavisinin yapılmadığını, merkezin hayvanların uzun süreli kalabilecekleri bir yer olarak planlandığını aktaran Canalp, yaklaşık 10 gün içerisinde şehir merkezindeki bütün sahipsiz hayvanları merkeze toplayacaklarını, burada hayvanların her türlü bakım ve sağlık ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

        Canalp, "Etrafını çevreleyerek ortaya koymuş olduğumuz bu alan fiziksel yeterliliği ve donanımıyla Türkiye'ye örnek teşkil edecek nitelikte bir alandır. Bu alanı faaliyete geçirmemizle birlikte şehir merkezindeki bütün sahipsiz hayvanların bu merkeze toplayan ve şehri sahipsiz hayvanlarından arındırılmış hale getiren, Türkiye'deki ilk şehir Batman olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Geçen ay 219 narkotik olayına müdahale edildiğini ve bu olaylara ilişkin 234 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Canalp, operasyonlarda yakalanan 29 şüphelinin tutuklandığını, 10 kilo 511 gram skunk, 5 kilo 62 gram esrar, 658 gram metamfetamin, 13 tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildiğini bildirdi.

        Canalp, kaçakçılıkla mücadelede ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve müdahale edilen olay sayısının geçen sene şubat ayına kıyasla yüzde 32'lik bir artışla 62'den 82'ye yükseldiğini kaydetti.

        Kaçakçılık operasyonları kapsamında hakkında adli işlem yapılan kişi sayısının yüzde 25'lik bir artışla 65'ten 81'e çıktığını aktaran Canalp, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında şubat ayı içerisinde 4 uzun namlulu silah, 1603 mermi, 14 tabanca ve 40 bin kaçak sigara ele geçirildiğini ifade etti.

        Siber suçlara ilişkin de bilgi veren Canalp, şöyle devam etti:

        "Geçen sene aynı aya oranla siber suçlarda yüzde 24'lük bir azalış sergilenmiştir ve olay sayısı da 135'ten 102'ye düşmüştür. Şubat ayında adli işlem yapılan suçların yüzde 82'si bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla banka ve kredi kartlarının kullanılması gibi yöntemlerle nitelikli dolandırıcılık kapsamında işlenmiş olan suçlardır. Bu suçluların sayısı ise 119'dan 84'e gerilemiş olup yüzde 29'luk bir düşüş görülmüştür. Asayiş olaylarında azalma yaşandı. Olay sayısı geçen yılın şubat ayına göre, 829'dan 775'e düşmüştür. Bu olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Asayiş olaylarında evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi dokuz önemli suç kategorisinde 82 olay meydana gelmiş. Bu olayları aydınlatma oranlarımız ise geçen seneye göre yüzde 76'dan yüzde 89'a çıkmıştır."

        Canalp, ayrıca şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 638 kişinin yakalandığını, terörle mücadele kapsamında ise 50 olayda 55 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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