Batman Üniversitesi Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı oluşturuldu

Batman Üniversitesi Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı ile Türkiyat koleksiyonu oluşturuldu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Batman Üniversitesi Kütüphanesinin çok amaçlı olduğunu ve online kaynakların yanı sıra 73 bine yakın basılı kaynakla hem öğrencilere hem de akademisyenlere hizmet verdiğini söyledi.

Üniversite kütüphanesine Türkiyat koleksiyonunun da eklendiğini belirten Demir, "Çeşitli kurumlarla görüştük. Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığını açtık. Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Tarihi Yüksek Kurum Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Tuba gibi farklı kaynaklardan Türkiyat alanı ile alakalı özel basılmış kaynaklarını istedik. Bizleri kırmadılar. Batman Üniversitesi Kütüphanesi içerisinde 5 bine yakın kitaptan oluşan bir Türkiyat koleksiyonu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı ile Türkiyat koleksiyonunun üniversite kütüphanesine kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Demir, başta öğrenciler olmak üzere tüm araştırmacıları kütüphaneye beklediklerini kaydetti.