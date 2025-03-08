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        Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

        Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:31
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        Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
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        Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Valilik ve Batman Belediyesi işbirliğiyle Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programda iftarın ardından Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sunuldu.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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