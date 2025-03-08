Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Valilik ve Batman Belediyesi işbirliğiyle Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programda iftarın ardından Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sunuldu.

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