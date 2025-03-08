AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan kadınlara karanfil

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlara karanfil dağıttı.

Nasıroğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, onlara karanfil verdi.

Bu anlamlı günde, fabrikanın üretim gücünün temel taşlarından olan kadınları onurlandırmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Nasıroğlu, "Her gün, büyük özveri ve azimle emek veren kadınlarımız, sadece iş yerlerinde değil, toplumumuzun her alanında örnek teşkil etmektedir." dedi.

Nasıroğlu'na AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy da eşlik etti.