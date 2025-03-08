Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, kadınların toplumun temel taşı, ailenin ve sosyal hayatın önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

İmrak, "Türkiye'nin kurulmasında aktif rol alan Türk kadınının günümüzde kutsal olan annelik görevinin yanı sıra demokrasi ve insan hakları standartlarının oluşmasında da önemli görevler üstlenmiştir. Başta şehit ve gazi annelerimiz ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.