AK Parti Batman Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Batman Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta eşit haklara sahip olma mücadelesinin bir sembolü olan 8 Mart'ı kutlayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, fedakarlıkları ve mücadeleleri için şükranlarımı sunuyorum. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.