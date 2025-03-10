Batman'da "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı

Batman'da, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen serginin açılışına Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Sergide, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerleyişi, görevde kullanılan ekipmanlar, insanlı uzay misyonunun fotoğrafları, sinevizyon gösterimleri ve etkileşimli alanlar yer aldı.

Ziyaretçiler, astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda kullandığı kişisel eşyalar ile deneylerde kullandığı malzemeleri de yakından inceleme fırsatı buldu.

Vali Canalp, yaptığı konuşmada, ilkokuldan başlayıp üniversite düzeyine kadar bütün öğrencilerin en yeni teknolojilerle iç içe olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Canalp, "Geçen yıl 50 okulumuzda tasarım beceri atölyesi açmıştık. Bu sene 50 okulumuzda daha yapay zeka ile desteklenmiş yeni tasarım beceri atölyeleri inşa edeceğiz." dedi.

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu da Batman'a yakışır bir sergide olduklarını belirterek, gençlerin ufkunu açacak, onları geleceğe hazırlayacak yeni teknolojileri Batman'a kazandırmak istediklerini söyledi.

Batman'daki gençlerin bu alanda ilgisini artırmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede adım adım belli bir plan çerçevesinde geliştiriyoruz. Gençlerimiz son derece zeki, kabiliyetli ve hayata dört elle sarılan bir gençlik. Dolayısıyla onlara bu tür mekanları hazırlayacağız, ufuklarını açacağız, başarıları için onlara zemin hazırlayacağız."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Sergi bir ay ziyarete açık olacak.