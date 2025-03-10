Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı

        Batman'da, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı
        ABONE OL

        Batman'da, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen serginin açılışına Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Sergide, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerleyişi, görevde kullanılan ekipmanlar, insanlı uzay misyonunun fotoğrafları, sinevizyon gösterimleri ve etkileşimli alanlar yer aldı.

        Ziyaretçiler, astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda kullandığı kişisel eşyalar ile deneylerde kullandığı malzemeleri de yakından inceleme fırsatı buldu.

        Vali Canalp, yaptığı konuşmada, ilkokuldan başlayıp üniversite düzeyine kadar bütün öğrencilerin en yeni teknolojilerle iç içe olmasını arzu ettiklerini belirtti.

        Canalp, "Geçen yıl 50 okulumuzda tasarım beceri atölyesi açmıştık. Bu sene 50 okulumuzda daha yapay zeka ile desteklenmiş yeni tasarım beceri atölyeleri inşa edeceğiz." dedi.

        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu da Batman'a yakışır bir sergide olduklarını belirterek, gençlerin ufkunu açacak, onları geleceğe hazırlayacak yeni teknolojileri Batman'a kazandırmak istediklerini söyledi.

        Batman'daki gençlerin bu alanda ilgisini artırmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bunu ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede adım adım belli bir plan çerçevesinde geliştiriyoruz. Gençlerimiz son derece zeki, kabiliyetli ve hayata dört elle sarılan bir gençlik. Dolayısıyla onlara bu tür mekanları hazırlayacağız, ufuklarını açacağız, başarıları için onlara zemin hazırlayacağız."

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

        Sergi bir ay ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Batman Petrolspor - Adana 01 FK: 1-0
        Batman Petrolspor - Adana 01 FK: 1-0
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü:...
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü:...
        Batman'da heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıld...
        Batman'da heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıld...
        Kalp hastası, kapanan yol 4 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı
        Kalp hastası, kapanan yol 4 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu gençlerle buluştu
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu gençlerle buluştu