Batman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yaralılar, Kozluk Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi'nde dün akşam, henüz bilinmeyen nedenle Cengiz B. (48), Muharrem A. (33) ve Fahrettin A. (61) arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

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