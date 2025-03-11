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        Batman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:41
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        Batman'da bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi'nde dün akşam, henüz bilinmeyen nedenle Cengiz B. (48), Muharrem A. (33) ve Fahrettin A. (61) arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Cengiz B. (48), Muharrem A. (33) ve Fahrettin A. (61) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kozluk Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Muharrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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