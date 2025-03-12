Batman'da motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

Ekipler, bazı iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 zanlıyı tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kapkaç olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da motosikletle kapkaç yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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