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        Batman'da motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

        Batman'da motosikletle kapkaç yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:29
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        Batman'da motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da motosikletle kapkaç yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kapkaç olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, bazı iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 zanlıyı tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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