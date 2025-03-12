Batman OSB'de üretilen nöromonitör cihazı 3 ülkeye ihraç ediliyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada üretilen nöromonitör cihazı 3 ülkeye ihraç ediliyor.

Kovid-19 salgını döneminde Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN ve Baykar ile yerli solunum cihazı üreten Biosys firması, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi ile 4 yıl önce AR-GE çalışmalarına başladığı nöromonitör cihazının üretimine başladı.

Batman OSB'deki fabrikada üretilen ve cerrahi operasyonlarda risk altındaki sinirleri tespit ederek görsel ve işitsel olarak uyaran nöromonitör cihazı Hindistan, Polonya ve Güney Afrika'ya ihracat ediliyor.

Fabrika sorumlusu Doç. Dr. Musa Yılmaz, AA muhabirine, Biosys firmasının 2012 yılında Ankara'da çalışmalarına başladığını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde yerli ve milli imkanlarla Arçelik, ASELSAN ve Baykar'ın desteğiyle solunum cihazı üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2024'te Batman OSB'de tıbbi cihaz üretim fabrikası kurduklarını aktardı.

Firma olarak solunum cihazı, nemlendirici ve yüksek akışlı oksijen terapi cihazlarının ardından nöromonitör cihazı üretimine başladıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dördüncü ürünümüz olan nöromonitör cihazından şu ana kadar 300 adet ürettik. Bu cihazların Hindistan, Polonya ve Güney Afrika'ya ihracatına başladık. Nöromonitör cihazını dünyada sadece ABD ve Kanada üretiyor. Türkiye üreten üçüncü ülke oldu. Ülkemizin tıbbi cihaz alanındaki cari açığını bu şekilde kapatmak istiyoruz. Ülkemize yerli ve milli bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bunu başarıyla tamamladık. Şu anda üretimimiz tam kapasite olarak devam ediyor."

- "Fuarda cihazımızı dünyadaki bütün marketlere sunacağız"

Nöromonitör cihazı için ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) de onay aldıklarını ifade eden Yılmaz, ABD'de fuara katılacaklarını belirtti.

Yılmaz, "Cihazımızı ABD ve Güney Amerika ülkelerine de satmak için FDA iznimizi aldık. Fuarda Türkiye'nin ürettiği cihazı dünyadaki bütün marketlere sunacağız." ifadelerini kullandı.