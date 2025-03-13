İçişleri Bakanı Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere yani 81 ile gönderildi. 14 gün onlara süre verdik. Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını detaylı olarak inceleyecekler." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçti.

Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022 yılında yapımına başlanan ve geçen yıl hizmete açılan Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sokaklardaki sahipsiz hayvanlara yuva olduğunu, burada aynı zamanda onlara bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin de verildiğini söyledi.

Bakımevini gezerken Vali Ekrem Canalp'ten bilgiler aldığını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valimiz diyor ki, 'Önümüzdeki dört gün içerisinde Batman il merkezindeki sahipsiz köpeklerin tamamı toplanacak ve merkeze getirilecek, devamında Batman ilçe merkezleri, beldeler ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümü bir ay içerisinde toplanmış olacak.' Merkezde sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılıyor. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Doğal yaşamlarına en uygun koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa onlar yapılıyor, yapılacak."

Yerlikaya, merkezde ayrıca ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler, ilaç deposu ve laboratuvarların bulunduğunu belirterek, sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım ünitelerinin dahi düşünüldüğünü vurguladı.

- "Bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılması"

Uzman veterinerler ve sağlık teknikerlerinin hayvanların bakım sürecini titizlikle yürüttüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi: