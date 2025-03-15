Batman'da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Batman'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Y.E'nin yakalanmamak için çok sayıda sahte kimlik kullandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın yakalanmamak için sürekli saç ve sakal modeli ile giyim tarzını değiştirdiği, suç oranı yüksek mahallelerde kalarak o bölgelerden dışarı çıkmadığı, dijital iz bırakmamak için cep telefonu kullanımından kaçındığı ve insanlarla iletişimini yanından hiç ayrılmayan 5-6 yakın arkadaşı aracılığıyla yaptığı altı ay süren takip sonucu öğrenilmiştir."

3 yıldır firari olan Y.E'nin şehir merkezine geleceği bilgisini alan ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, yapılan takip sonucu Y.E'nin ekiplerce yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, firari hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.