Batman'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 41 kişiye 379 bin 127 lira ceza

Batman'da, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 41 kişiye 379 bin 127 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, 41 kişiye 379 bin 127 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.