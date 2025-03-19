Batman'da 57 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 57 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.