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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:26
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        Batman'da firari hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında bir yıldır aranan ve dört farklı kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan A.U. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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